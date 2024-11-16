«Надеюсь, это больше никогда не повторится». Ничушкин — о возвращении после отстранения

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прокомментировал своё возвращение после отстранения и прохождения Программы помощи игрокам НХЛ. Форвард сыграл в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

«Вернуться — потрясающе. Я был в городе последний месяц, провёл время с ребятами. Это было довольно тяжёлое время в моей жизни, но я могу наслаждаться им прямо сейчас. От ребят была огромная помощь, когда ты знаешь, что они всё ещё со мной.

Реабилитация была тяжёлой. Было много работы. Однако я думаю, что добился огромного прогресса в плане своего психического здоровья, так что надеюсь, что такого больше никогда не повторится.

Шесть месяцев я работал практически каждый день. Я добился огромного прогресса, беседы помогли мне изменить мой образ жизни, изменили даже тренировки в спортзале… Много разных вещей. Сейчас я чувствую себя потрясающе. Я чувствую себя сильным и думаю, что мой разум сейчас в правильном месте.

Сейчас я живу одним днём и просто работаю. Сосредоточившись на своих проблемах, я надеюсь, всё получится», — приводит слова Ничушкина Denver Sports.