Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Дыняк рассказал о драке с защитником СКА Деанджело

Форвард «Ак Барса» Дыняк рассказал о драке с защитником СКА Деанджело
Комментарии

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк после победного матча со СКА (3:2 ОТ) рассказал о драке с защитником армейского клуба Тони Деанджело.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

«Всё началось с того, что он зацепился с Кириллом Семёновым, а я у него спросил, что там случилось, и предложил подраться. Потом провёл на нём силовой, он клюшкой ударил в ответ, вот и понеслось. Просто договорились с ним, вот и всё.

Главное, трибуны были рады. После драки наши эмоции улеглись, мы уже просто обсуждали момент, перекрикивались немного. После матча пойду поговорю с Тони, фотографию, может, с ним сделаем. Он же в НХЛ играл, как и Евгений Кузнецов», — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
Тони Деанджело и Никита Дыняк устроили драку в напряжённом матче «Ак Барс» — СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android