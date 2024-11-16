Форвард «Ак Барса» Дыняк рассказал о драке с защитником СКА Деанджело
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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк после победного матча со СКА (3:2 ОТ) рассказал о драке с защитником армейского клуба Тони Деанджело.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5) 2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5) 2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5) 2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5) 3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)
«Всё началось с того, что он зацепился с Кириллом Семёновым, а я у него спросил, что там случилось, и предложил подраться. Потом провёл на нём силовой, он клюшкой ударил в ответ, вот и понеслось. Просто договорились с ним, вот и всё.
Главное, трибуны были рады. После драки наши эмоции улеглись, мы уже просто обсуждали момент, перекрикивались немного. После матча пойду поговорю с Тони, фотографию, может, с ним сделаем. Он же в НХЛ играл, как и Евгений Кузнецов», — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».
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