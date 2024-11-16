Форвард «Ак Барса» Дыняк рассказал о драке с защитником СКА Деанджело

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк после победного матча со СКА (3:2 ОТ) рассказал о драке с защитником армейского клуба Тони Деанджело.

«Всё началось с того, что он зацепился с Кириллом Семёновым, а я у него спросил, что там случилось, и предложил подраться. Потом провёл на нём силовой, он клюшкой ударил в ответ, вот и понеслось. Просто договорились с ним, вот и всё.

Главное, трибуны были рады. После драки наши эмоции улеглись, мы уже просто обсуждали момент, перекрикивались немного. После матча пойду поговорю с Тони, фотографию, может, с ним сделаем. Он же в НХЛ играл, как и Евгений Кузнецов», — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».