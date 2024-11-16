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Овечкин обошёл Ларионова по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте, до Фёдорова — одна шайба

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач за 16 матчей.

Овечкин обошёл Игоря Ларионова по голам в НХЛ в 39-летнем возрасте. Ларионов в сезоне-1999/2000 записал на свой счёт девять голов в 79 встречах.

Рекордное достижение в 39-летнем возрасте среди россиян принадлежит Сергею Фёдорову. В сезоне-2008/2009 Фёдоров забросил 11 шайб за 52 матча.

Сегодня, 16 ноября, Александр во встрече с «Колорадо Эвеланш» (5:2) повторил редкое достижение Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу набрал 24 очка в 16 матчах на старте сезона.