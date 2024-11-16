«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 16 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду лидера КХЛ ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 27 матчей, в которых набрало 31 балл. Подопечные Игоря Ларионова находятся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Локомотив» занимает первое место в таблице Запада и общей таблице КХЛ. Ярославский клуб набрал 48 очков после 28 матчей.