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Торпедо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 16 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду лидера КХЛ ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 27 матчей, в которых набрало 31 балл. Подопечные Игоря Ларионова находятся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Локомотив» занимает первое место в таблице Запада и общей таблице КХЛ. Ярославский клуб набрал 48 очков после 28 матчей.

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