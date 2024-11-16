Карбери: «Вашингтон» проделал феноменальную работу против лучших игроков «Колорадо»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победный матч с «Колорадо Эвеланш».

«Мы проделали феноменальную работу против их лучших игроков. Это было не просто одно звено, это был весь наш состав.

Я думаю, что Дюбуа был одним из наших лучших игроков сегодня. Его звено провело большую часть матча против Натана Маккиннона. Дюбуа был феноменален, по обе стороны льда», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.