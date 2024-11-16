Журналист НХЛ: Ничушкин звучал как человек, который взвалил на свои плечи всю тяжесть мира

Североамериканский журналист Уилл Петерсен на своей странице в социальной сети Х прокомментировал возвращение российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина после прохождения Программы помощи НХЛ.

«Валерий Ничушкин сегодня звучал как человек, который взвалил на свои плечи всю тяжесть мира. Он надеется, что такого никогда больше не повторится. Независимо от ваших мыслей за последние два года давайте отдадим ему должное. Он имеет добрые намерения — и хочет это доказать», — написал Петерсен.

Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» форвард закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.