Расмус Сандин забил в пустые ворота «Колорадо», проигнорировав запрос от Овечкина

Шведский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин забил в пустые ворота «Колорадо Эвеланш» на исходе очной встречи команд. При этом игрок обороны проигнорировал запрос от капитана столичного клуба Александра Овечкина, который находился на левом фланге и был готов забросить шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в данной встрече у Овечкина — результативная передача.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.