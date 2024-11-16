Расмус Сандин забил в пустые ворота «Колорадо», проигнорировав запрос от Овечкина
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Шведский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин забил в пустые ворота «Колорадо Эвеланш» на исходе очной встречи команд. При этом игрок обороны проигнорировал запрос от капитана столичного клуба Александра Овечкина, который находился на левом фланге и был готов забросить шайбу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в данной встрече у Овечкина — результативная передача.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00 1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp) 1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48 1:3 Макмайкл – 21:53 2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03 2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21 2:5 Сандин (Строум, Карлсон) – 59:57
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