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Шипачёв обошёл Зарипова и вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ

Шипачёв обошёл Зарипова и вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв во встрече с «Витязем» (6:4) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Стюарт (Бусыгин) – 10:15 (5x5)     1:1 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 18:07 (5x5)     2:1 Рой (Барак, Готье) – 22:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Цицюра) – 35:46 (5x5)     3:2 Шипачёв – 37:22 (5x5)     4:2 Чехович (Валенцов, Бучельников) – 38:04 (5x5)     4:3 Шипачёв (Мороз, Брук) – 41:29 (5x5)     4:4 Волков (Шипачёв, Гросс) – 44:39 (5x4)     4:5 Энас (Лайл, Гросс) – 55:43 (5x5)     4:6 Пинчук (Волков, Энас) – 59:59 (en)    

На счету 37-летнего форварда в КХЛ теперь 293 шайбы. По данному показателю Шипачёв обошёл Даниса Зарипова и вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ, сравнявшись с Найджелом Доусом. Рекорд лиги принадлежит Сергею Мозякину — 419 голов.

Лучшие снайперы в истории КХЛ:

419 – Сергей Мозякин;
293 – Найджел Доус, Вадим Шипачёв;
292 – Данис Зарипов;
254 – Александр Радулов.

Всего в нынешнем сезоне Вадим Шипачёв провёл 24 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

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