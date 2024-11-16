Шипачёв обошёл Зарипова и вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв во встрече с «Витязем» (6:4) забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

На счету 37-летнего форварда в КХЛ теперь 293 шайбы. По данному показателю Шипачёв обошёл Даниса Зарипова и вышел на второе место в списке лучших снайперов КХЛ, сравнявшись с Найджелом Доусом. Рекорд лиги принадлежит Сергею Мозякину — 419 голов.

Лучшие снайперы в истории КХЛ:

419 – Сергей Мозякин;

293 – Найджел Доус, Вадим Шипачёв;

292 – Данис Зарипов;

254 – Александр Радулов.

Всего в нынешнем сезоне Вадим Шипачёв провёл 24 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.