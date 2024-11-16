Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, матчи каких команд тяжело комментировать

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал, матчи каких команд ему тяжело и легко комментировать на телевидении.

«Мне в последнее время очень часто попадался «Автомобилист», и очень нравится комментировать матчи этой команды. Как и «Трактора». Недавно комментировал игру ЦСКА — «Локомотив», и она, несмотря на нерезультативный счёт, тоже понравилась. Учитывая то, что я был на арене и вернулся вот в эти эмоции, которых мне иногда не хватает. «Локомотив» многие критикуют, но там есть мастера, которые могут создать моменты, и одно удовольствие наблюдать за игрой Каюмова, Шалунова и Берёзкина.

Но есть и команды, которые тяжело комментировать. Это «Барыс» и «Лада». У них такой пассивный, сильно оборонительный хоккей», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».