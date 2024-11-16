Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новиков: «Лада» достойна уважения, но в последние годы это команда-однодневка

Новиков: «Лада» достойна уважения, но в последние годы это команда-однодневка
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об уходе Олега Браташа с поста главного тренера «Лады».

«Что касается «Лады», то, конечно, это команда достойна и уважения, и внимания. Но в последние десятилетия это команда-однодневка. Наберут, играют, пройдут дальше. Этого быть не должно. Должен быть чёткий финансовый план. Мы говорим про «Ладу», но понятно, что это касается всех. Но особенно это касается бюджетных команд.

Что касается Браташа, мне довелось с ним работать в ХК «Крылья Советов». Я могу сказать, что он вратарь, а вратарь не может быть по определению немудрым. Браташа называю тренером, у него есть ступеньки образовательные, он много работал и во вторых командах. Поэтому я не думаю, что будет лучше с его уходом», — цитирует Новикова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
В КХЛ новая тренерская отставка. Перемены в «Ладе» не связаны с результатом?
В КХЛ новая тренерская отставка. Перемены в «Ладе» не связаны с результатом?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android