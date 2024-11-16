Новиков: «Лада» достойна уважения, но в последние годы это команда-однодневка

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об уходе Олега Браташа с поста главного тренера «Лады».

«Что касается «Лады», то, конечно, это команда достойна и уважения, и внимания. Но в последние десятилетия это команда-однодневка. Наберут, играют, пройдут дальше. Этого быть не должно. Должен быть чёткий финансовый план. Мы говорим про «Ладу», но понятно, что это касается всех. Но особенно это касается бюджетных команд.

Что касается Браташа, мне довелось с ним работать в ХК «Крылья Советов». Я могу сказать, что он вратарь, а вратарь не может быть по определению немудрым. Браташа называю тренером, у него есть ступеньки образовательные, он много работал и во вторых командах. Поэтому я не думаю, что будет лучше с его уходом», — цитирует Новикова «ВсеПроСпорт».