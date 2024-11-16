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Нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с «Авангардом»

Нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с «Авангардом»
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Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Майкл Маклауд договорился о контракте с «Авангардом» до конца нынешнего сезона.

Отметим, что интерес к 26-летнему форварду проявлял и казанский «Ак Барс». Об этом заявлял главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

18 октября 2024 года Маклауд покинул казахстанский «Барыс» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Майкл провёл 16 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Напомним, после 24 матчей «Авангард» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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