Плющев: Европа как флюгер вращается, куда ветер дует, а сейчас он дует в наши паруса

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался на тему возможного возвращения национальной команды России на международную арену.

«Всё в этой жизни может случиться, точно так же, как нас в своё время легко отодвинули, так легко могут и обратно придвинуть. Это же Европа, а она как флюгер вращается туда, куда ветер дует. А сейчас ветер дует в наши паруса», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.