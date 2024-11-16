Алексей Потапов назвал команду, которая может остановить «Локомотив» в Кубке Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов оценил игру «Локомотива» и заявил, что в Кубке Гагарина ярославскую команду может обыграть «Трактор».

— Вы тоже среди тех, кто уже считает «Локомотив» главным фаворитом сезона?

— Ещё до старта чемпионата я сказал, что это главный претендент. Выделял для себя Челябинск и Ярославль. «Локомотив», конечно, это действительно бронепоезд. После поражения от ЦСКА я пообщался с ребятами, и они говорят, что у нас нет времени переживать, так как уже послезавтра игра.

— Не будет ли повторения финала прошлого сезона, когда найдётся команда, которая способна будет остановить «Локомотив»?

— Вполне может быть. В том году я говорил, что «Локомотив» никого не заметит, но неожиданно откуда-то появился «Металлург». 4-0 в серии — это не просто везение. Магнитогорск полностью разобрал и переехал «Локомотив», хотя матчи были плотные. Но в любом случае до плей-офф мы можем говорить, что Ярославль — это явный претендент на Кубок. Хотя, конечно, каждый в КХЛ хочет выиграть. И мне кажется, что как раз «Трактор» может стать той командой, которая способна остановить «Локомотив» в плей-офф, — цитирует Потапова «РБ Спорт».