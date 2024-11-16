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Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии Bleacher Report, Кучеров — третий

Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии Bleacher Report, Кучеров — третий
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов является главным претендентом на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярки НХЛ. — Прим. «Чемпионата») по версии Bleacher Report.

«Если бы сезон НХЛ закончился сегодня, Капризов был бы игроком, который принёс наибольшую пользу своей команде. У него 10 голов, 30 очков и показатель полезности «+16» в 16 играх. В «Миннесоте» он творит вещи, достойные суперзвезды. Можно ли сказать, что он делает дело Кучерова лучше, чем сам Кучеров?» — сказано в статье.

Отметим, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место в данном рейтинге.

Топ-7 главных претендентов на «Харт Трофи» по версии Bleacher Report:

1. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд».
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».
3. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг».
4. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз».
5. Мартин Нечас, «Каролина Харрикейнз».
6. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».
7. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз».

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