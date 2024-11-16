Защитник «Колорадо» Макар высказался о возвращении Ничушкина в состав «лавин»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о возвращении российского нападающего Валерия Ничушкина в состав «лавин».

«Я думаю, что Вэл должен убедиться, что он в правильном психологическом состоянии. Он дошёл до нынешнего момента, убедившись, что делает всё правильно. Мы рады его возвращению. Всегда здорово видеть его в раздевалке. Думаю, что сейчас он в хорошем состоянии. В конце концов, всё зависит от самого человека», — приводит слова Макара сайт НХЛ.

Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» Ничушкин закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.