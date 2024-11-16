Канарейкин — о Ничушкине: хочется верить, что возвращение всерьёз и надолго

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возвращении к матчам в НХЛ форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Валерий – упорный товарищ, который достиг больших высот в спорте. Хочется верить, что возвращение всерьёз и надолго и что он будет устойчив в дальнейшей жизни. Это самое главное, чего ему хочется пожелать. А спортивные успехи он вернёт и преумножит», – приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» Ничушкин закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.