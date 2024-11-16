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Двукратный обладатель Кубка Гагарина: иногда Кузнецова просто начинает заносить

Двукратный обладатель Кубка Гагарина: иногда Кузнецова просто начинает заносить
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал игру нападающего СКА Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне КХЛ.

— Чего не хватает Евгению Кузнецову, чтобы найти свою игру?
— Времени и адаптации. Надо перестроиться и понять головой, для чего он в этой команде и как может помогать своими сильными сторонами. Нужно перестать обращать внимание на критику в свою сторону и сделать правильные выводы.

— Большое количество удалений тоже связано с адаптацией?
— Однозначно да. Это весёлый, эмоциональный парень, который может пообщаться, а судьи — все люди разные. Кто-то среагирует, а кто-то пропустит, кто-то пообщается, а кто-то перестанет общаться. И в пылу игры иногда его просто начинает заносить. Иногда удаления вынужденные, иногда случайные, но это тоже усложняет жизнь команде, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

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