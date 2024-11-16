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The Athletic назвал MVP «Вашингтона» после первой четверти сезона НХЛ

The Athletic назвал MVP «Вашингтона» после первой четверти сезона НХЛ
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Журналисты в статье на сайте The Athletic назвали MVP «Вашингтон Кэпиталз» главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери.

«Браво руководству «Вашингтона» за приглашение группы солидных игроков. Дикая идея, которая каким-то образом сработала. Но Карбери заслуживает ещё большей похвалы. Можно выделить два фактора, по которым Карбери сделал «Вашингтон» стабильно хорошим.

Первое: Алексей Протас в звене с Алексом Овечкиным и Диланом Строумом. Второе: перевод Коннора Макмайкла на фланг. Форвард забросил девять голов и занимает второе место в лиге по количеству шайб среди крайних нападающих в формате 5х5», — сказано в статье.

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