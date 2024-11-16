Рыбин — о Ничушкине: если ещё раз подобное повторится, дорога в НХЛ ему будет закрыта
Поделиться
Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал первый матч российского нападающего Валерия Ничушкина за «Колорадо Эвеланш» после длительного отстранения.
«В первом матче он с показателем «-3» закончил, но отыграл около 22 минут. То есть это очень и очень топовое время, уровня Маккиннона и вообще топ-6 в НХЛ. Но Ничушкину всё равно нужно время на адаптацию. Надеюсь, что все проблемы остались позади. Кажется, если ещё раз это повторится, то дорога в НХЛ ему будет закрыта», — приводит слова Рыбина Vprognoze.
Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» Ничушкин закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00 1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp) 1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48 1:3 Макмайкл – 21:53 2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03 2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21 2:5 Сандин (Строум, Карлсон) – 59:57
Комментарии
- 16 ноября 2024
-
14:50
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
13:10
-
12:47
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
11:13
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:12
-
09:53
-
09:40
-
09:23
-
09:09
-
08:48
-
08:39
-
08:23
-
08:15
-
08:03
-
07:43
-
07:14
-
07:08
-
07:08
-
06:47
-
06:35
-
06:19
-
06:02