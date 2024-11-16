Рыбин — о Ничушкине: если ещё раз подобное повторится, дорога в НХЛ ему будет закрыта

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал первый матч российского нападающего Валерия Ничушкина за «Колорадо Эвеланш» после длительного отстранения.

«В первом матче он с показателем «-3» закончил, но отыграл около 22 минут. То есть это очень и очень топовое время, уровня Маккиннона и вообще топ-6 в НХЛ. Но Ничушкину всё равно нужно время на адаптацию. Надеюсь, что все проблемы остались позади. Кажется, если ещё раз это повторится, то дорога в НХЛ ему будет закрыта», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Встречу с «Вашингтон Кэпиталз» Ничушкин закончил с показателем полезности «-3» — худшим среди игроков «Колорадо». Кроме того, Ничушкин отметился одним броском в створ (два – мимо) и одним блоком.