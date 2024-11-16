Потапов: в «Авангарде» не стоит менять шило на мыло, лучше дать работать Звягину

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал, стоит ли менять главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина в связи с нестабильными результатами омского клуба в нынешнем сезоне.

— Кто, на ваш взгляд, идеальный тренер для «Авангарда»?

— Это человек, который держит всё в ежовых рукавицах. Он ни в коем случае не лезет в чужую работу, в том числе менеджмента, но сотрудничает, общается, и все приходят к общему знаменателю. И в то же самое время не позволяет вмешиваться в свою работу. Это профессионал, это человек, который уделяет внимание нюансам и хочет выиграть.

— А кто из тренеров подойдёт под это описание?

— На данный момент среди россиян трудно рассматривать кандидатуры, если смотреть на рынок свободных агентов. Не стоит менять шило на мыло. Поэтому лучше дать работать Сергею Звягину. Можно поменять только на того человека, который может привнести что-то, работать вдолгую и готов приехать из-за океана с хорошей историей, с хорошими отзывами среди хоккеистов. Но конкретную фамилию я назвать не могу, — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

После 24 матчей «Авангард» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.