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Хоккейное агентство сообщило о работе по обмену форварда «Сибири» Сергея Дубакина

Хоккейное агентство сообщило о работе по обмену форварда «Сибири» Сергея Дубакина
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Хоккейное агентство Winners сообщило о работе по обмену форварда «Сибири» Сергея Дубакина.

«Скорее всего, на следующей неделе Сергей станет игроком другого клуба, а вот Восточной или Западной конференции, пока оставим в секрете», — сказано в сообщении агентства.

24-летний Сергей Дубакин в нынешнем сезоне провёл 11 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 149 матчей, где забросил 22 шайбы и отдал 24 голевые передачи с показателем полезности «-2».

«Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды Вадима Епанчинцева 23 очка в 25 матчах.

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