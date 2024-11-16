Плющев: не смотреть чемпионаты мира без участия сборной России — глупые лозунги

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что необходимо смотреть мировые первенства даже без участия национальной команды России.

«Когда нет контактов с лучшими молодёжными сборными и вы не можете сравнить их уровень со своим, ничего хорошего в этом нет. Вы не видите, куда движется мировой хоккей, а то некоторые у нас кричат, что мы смотреть не будем мировые первенства, если там нет России. Это всё может привести к достаточно большому кризису в будущем. Соперников надо знать, видеть, изучать тенденции. А иначе получаются глупые лозунги в стиле «Мы не будем смотреть, потому что нам это неинтересно без нашей сборной».

Если будет возможность, посмотрю предстоящий МЧМ с большим вниманием, причём сделаю это не как болельщик, а для понимания того, куда движется мировой хоккей. Тот же прошлый взрослый чемпионат мира ответил на многие вопросы о тенденциях современного хоккея, хотя были люди, кричавшие, что нельзя это смотреть», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.