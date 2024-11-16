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Авангард — Нефтехимик, результат матча 16 ноября 2024, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» сравнял на последних минутах, но уступил «Авангарду» в овертайме
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Булат Шафигуллин и Владислав Леонтьев. За «Авангард» забили Рид Буше, Алекс Грант, Райан Спунер.

Шайба Леонтьева помогла «Нефтехимику» пробиться в овертайм, но уже на первой минуте дополнительного игрового времени решающий гол забил Райан Спунер.

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 25 матчей. «Нефтехимик» располагается там же на седьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр.

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