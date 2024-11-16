«Нефтехимик» сравнял на последних минутах, но уступил «Авангарду» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в овертайме.
В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Булат Шафигуллин и Владислав Леонтьев. За «Авангард» забили Рид Буше, Алекс Грант, Райан Спунер.
Шайба Леонтьева помогла «Нефтехимику» пробиться в овертайм, но уже на первой минуте дополнительного игрового времени решающий гол забил Райан Спунер.
«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 25 матчей. «Нефтехимик» располагается там же на седьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр.
- 16 ноября 2024
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