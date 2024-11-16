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Автомобилист — Адмирал, результат матча 16 ноября 2024, счет 1:0, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» одолел «Адмирал» с минимальным счётом, у команды седьмая победа подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Уралец» в Омске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

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16 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кизимов (Да Коста, Бывальцев) – 31:36 (5x4)    

За «Автомобилист» забил Семён Кизимов на 32-й минуте.

Ранее команда из Екатеринбурга одержала победу в шести встречах подряд. У «Адмирала» это второе поражение подряд, в матче 11 ноября владивостокские хоккеисты уступили «Автомобилисту» в серии буллитов (3:4).

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 25 матчей. «Адмирал» располагается там же на пятой строчке, заработав 29 очков после 27 игр.

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