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«Эмоции бьют через край, игроки сбрасывают перчатки». Назаров — о топ-матчах КХЛ

«Эмоции бьют через край, игроки сбрасывают перчатки». Назаров — о топ-матчах КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о топовых матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2024/2025.

«В КХЛ продолжается череда ярких и интересных топ-матчей. Дело доходит даже до того, что эмоции бьют через край, хоккеисты сбрасывают перчатки, а зрители наблюдают за кулачными поединками. Это подтверждение факта: безразличных на льду практически нет, все бьются за свои команды. Болельщикам такие вещи всегда нравятся, ведь люди платят деньги и хотят посмотреть на зрелище во всех его проявлениях. Наша лига развивается и становится всё более привлекательной для широкой аудитории, что не может не радовать.

Все мы сейчас живём в непростое время. Нам нужно не стесняться быть сильными, потому что мы таковыми являемся. Только с сильными будут разговаривать и прислушиваться к ним. Мы каждый день идём именно таким путём, так как вся Россия единым практически 150-миллионым кулаком решительно объединилась вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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