Форвард «Локомотива» 18-летний Сурин рассказал, следят ли за ним в «Нэшвилле»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал об общении с клубом «Нэшвилл Предаторз», которым был выбран на драфте НХЛ — 2024 под общим 22-м номером.

«Да, безусловно, следят. Пишут, что радуются игровому времени, моим голам. Я даже писал им, когда шла серия поражений: «Когда выиграете?» — приводит слова Сурина Legalbet.

В текущем сезоне 18-летний Сурин за 20 игр смог заработать пять очков. Он забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Для него это второй сезон в «Локомотиве», за который он дебютировал в КХЛ.

«Локомотив» в 28 матчах набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.