«Удаления всё перекосили». Главный тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Авангарда»

Олег Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика», прокомментировал матч с «Авангардом», где нижнекамская команда уступила со счётом 2:3 ОТ.

«Ключевой момент в игре – большинство. Соперник воспользовался нашими удалениями, для нас несвойственно такое количество нарушений, 19 минут штрафа – очень много для нас. «Авангард» занимает третье место в лиге по большинству, и в принципе это сегодня и предопределило исход. Парни сражались до конца, верили, смогли сравнять и неплохо доиграли до конца матч, но удаления всё перекосили. А так, хороший боевой матч, держал в напряжении до конца.

«Авангард», как мне показалось, был чуть посвежее сегодня, так мне показалось. В принципе, у нас хватает сил на все три периода, в третьем включили уже максимальные скорости, поэтому стало возникать больше опасных ситуаций у ворот соперника», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что в восьми последних матчах КХЛ у нижнекамцев семь поражений.