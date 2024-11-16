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«Удаления всё перекосили». Главный тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Авангарда»

«Удаления всё перекосили». Главный тренер «Нефтехимика» — о поражении от «Авангарда»
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Олег Леонтьев, главный тренер «Нефтехимика», прокомментировал матч с «Авангардом», где нижнекамская команда уступила со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

«Ключевой момент в игре – большинство. Соперник воспользовался нашими удалениями, для нас несвойственно такое количество нарушений, 19 минут штрафа – очень много для нас. «Авангард» занимает третье место в лиге по большинству, и в принципе это сегодня и предопределило исход. Парни сражались до конца, верили, смогли сравнять и неплохо доиграли до конца матч, но удаления всё перекосили. А так, хороший боевой матч, держал в напряжении до конца.

«Авангард», как мне показалось, был чуть посвежее сегодня, так мне показалось. В принципе, у нас хватает сил на все три периода, в третьем включили уже максимальные скорости, поэтому стало возникать больше опасных ситуаций у ворот соперника», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что в восьми последних матчах КХЛ у нижнекамцев семь поражений.

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