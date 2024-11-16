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Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста»
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Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала», оценил матч, в котором команда из Владивостока с минимальным счётом уступила «Автомобилисту» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кизимов (Да Коста, Бывальцев) – 31:36 (5x4)    

— Упорный матч. По сценарию было видно, что шёл до гола, и этот гол забили не мы, а «Автомобилист». В третьем периоде была пара-тройка неплохих моментов в концовке, но недовинтили, не хватило немножко резкости, координации под воротами, этих вещей.

— Просили сегодня команду играть более дисциплинированно?
— Всегда, как любой тренер. Удаления не есть хорошо, и по такой игре оно сыграло решающую роль. Я говорил: резкости, свежести не хватало, в этих удалениях тоже это сыграло роль. Многовато удалялись сегодня, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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