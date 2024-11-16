Леонтьев: перед первым голом «Авангарда» было чистое «вне игры». Я даже с телефона увидел

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев заявил, что перед ответным голом Рида Буше в матче с «Авангардом» было положение «вне игры», которое судьи не зафиксировали.

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«Перед первым голом «Авангарда» было положение «вне игры», мы в перерыве посмотрели, я даже со своего телефона увидел, что игрок заехал в зону, и только потом шайбу завели туда. Это было чистое «вне игры», можете посмотреть, всё прекрасно видно. Я судейские решения не обсуждаю, не хочу нарваться на штрафы, а просто говорю то, что я увидел в перерыве. Арбитры всё объяснили тем, что они не принимают решений, а всё решает так называемая «военная комната» в Москве», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.