Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал седьмую победу команды подряд

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», оценил серию побед команды. Седьмым успешным матчем подряд стала игра с «Адмиралом», где екатеринбуржцы выиграли со счётом 1:0.

— Тяжёлый матч, тяжёлый соперник. Знали, что у соперника хорошие контратаки в последних матчах, настраивали ребят на это, обратили внимание на собраниях. Здорово, что сработало большинство. Несмотря на счёт, было много моментов, надо отдать должное вратарю соперника, была хорошая концовка второго периода. Спецбригады сегодня не дали сопернику шансов, третий период сыграли грамотно, по заданию, довели матч до победы.

— Бодрая игра, но не было ли халатности в реализации моментов?

— Первые четыре минуты было хорошее движение, потом немного захлестнули ошибки, но Вова Галкин здорово подчистил. Поздравляю его с «сухим» матчем, вся команда старалась помочь ему, это общекомандная заслуга. Второй период сыграли более собранно, особенно концовку.

— Как оцените дебют 17-летнего Дмитрия Исаева?

— Нестандартный парень, хороший бросок. Мы видели его в МХЛ, поговорили с тренерами «Авто» и решили дать ему шанс. Он довольно крепкий парень, с характером. Кроме того, надеюсь дать сыграть Гамзакову, понюхать мужского хоккея, он уже в ВХЛ играет. Рады, что будут появляться молодые ребята.

— Каково состояние Валка?

— Сложный вопрос, нужно время на восстановление, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.