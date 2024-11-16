Леонтьев: «Нефтехимик» борется за плей-офф с «Авангардом», меняющим полсостава. Это круто!

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал их борьбу за плей-офф с «Авангардом». Омичи обыграли нижнекамцев в овертайме со счётом 3:2.

«Звучит круто – мы с «Авангардом» боремся за плей-офф! Меня это радует. С командой, которая меняет полсостава за сезон и может себе позволить неограниченные финансовые вливания. Это вообще круто! Я не считаю, что проигрыш в овертайме или по буллитам – это поражение. 60 минут не выявили победителя, и я считаю, что это ничья. А овертаймы придумали для команд, которые играют дома. Это не я сказал, это ещё из НХЛ пришло к нам. В овертайме на первый план выходит высокое исполнительское мастерство, хитрость, реализация, быстрое принятие решений», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.