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Леонтьев: «Нефтехимик» борется за плей-офф с «Авангардом», меняющим полсостава. Это круто!

Леонтьев: «Нефтехимик» борется за плей-офф с «Авангардом», меняющим полсостава. Это круто!
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал их борьбу за плей-офф с «Авангардом». Омичи обыграли нижнекамцев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

«Звучит круто – мы с «Авангардом» боремся за плей-офф! Меня это радует. С командой, которая меняет полсостава за сезон и может себе позволить неограниченные финансовые вливания. Это вообще круто! Я не считаю, что проигрыш в овертайме или по буллитам – это поражение. 60 минут не выявили победителя, и я считаю, что это ничья. А овертаймы придумали для команд, которые играют дома. Это не я сказал, это ещё из НХЛ пришло к нам. В овертайме на первый план выходит высокое исполнительское мастерство, хитрость, реализация, быстрое принятие решений», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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