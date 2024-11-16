Леонтьев: «Нефтехимик» борется за плей-офф с «Авангардом», меняющим полсостава. Это круто!

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал их борьбу за плей-офф с «Авангардом». Омичи обыграли нижнекамцев в овертайме со счётом 3:2.
«Звучит круто – мы с «Авангардом» боремся за плей-офф! Меня это радует. С командой, которая меняет полсостава за сезон и может себе позволить неограниченные финансовые вливания. Это вообще круто! Я не считаю, что проигрыш в овертайме или по буллитам – это поражение. 60 минут не выявили победителя, и я считаю, что это ничья. А овертаймы придумали для команд, которые играют дома. Это не я сказал, это ещё из НХЛ пришло к нам. В овертайме на первый план выходит высокое исполнительское мастерство, хитрость, реализация, быстрое принятие решений», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 ноября 2024
-
18:27
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
17:58
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
16:43
-
16:30
-
15:47
-
15:25
-
15:11
-
14:50
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
13:10
-
12:47
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:41
-
11:26
-
11:13
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:12
-
09:53
-
09:40
-
09:23