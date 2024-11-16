«Доставали из себя, как много раз в сезоне». Звягин – о победе «Авангарда» в овертайме

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» оценил победный матч с «Нефтехимиком», где омичи вырвали победу в овертайме со счётом 3:2.

— Хорошая игра, хороший первый период от нас, но то, на что делали акцент, всё равно наступили на эти грабли. Говорили, что соперник играет за счёт контратак, будет убегать, и всё-таки пропустили первые. Но, как много раз в этом сезоне, доставали из себя, в концовке реализовали большинство, не дотянули до победы в основное время, а в овертайме большинство сработало вновь.

В начале третьего периода несколько раз обрезались, может, пошли слишком агрессивно, и соперник стал отрезать нас передачами. После второго гола хорошо играли в чужой зоне, в принципе, пропустили не очень логичный второй гол. С другой стороны, часто бывает в хоккее, что когда шайба приходит на пятачок, то что-то может произойти, — передаёт слова Звягина корерспондент «Чемпионата» Лев Лукин.