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Главный тренер «Авангарда» оценил игру Спунера, пропустившего три матча из-за ротации

Главный тренер «Авангарда» оценил игру Спунера, пропустившего три матча из-за ротации
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» высказался о Райане Спунере, который вышел на лёд, пропустив ранее три матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

«Шарипзянов почти весь сезон играл в большинстве на синей линии и были хорошие результаты, но последние игры не получалось большинство, даже со входом в зону были проблемы. Нужно было что-то менять, мы поговорили и Дамир, а также Семён Чистяков поддерживали сегодня ребят на лавке, радовались реализации. Это хоккей, нужно работать, показывать результат и завоёвывать место.

Спунер пропускал матчи не из-за того, что в большинстве что-то не получалось. Мы обсуждали с ним вопрос по игре «5 на 5», не буду вдаваться в подробности, но мы ждали другого от него. Конечно, рады, что сегодня он набрал очки в большинстве, забил победный гол, но и основная его работа – при игре в равных составах – совершенно иначе выглядела. Мы знали, что он может это делать, и главное, чтобы это было в каждой игре", — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Райан Спунер пропустил три предыдущих матча по решению тренерского штаба. В игре с «Нефтехимиком» он смог заработать 2 (1+1) очка, сделав голевую передачу, забив решающий гол в овертайме.

В 10 матчах текущего сезона он заработал восемь очков.

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