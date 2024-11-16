Главный тренер «Авангарда» оценил игру Спунера, пропустившего три матча из-за ротации

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда» высказался о Райане Спунере, который вышел на лёд, пропустив ранее три матча.

«Шарипзянов почти весь сезон играл в большинстве на синей линии и были хорошие результаты, но последние игры не получалось большинство, даже со входом в зону были проблемы. Нужно было что-то менять, мы поговорили и Дамир, а также Семён Чистяков поддерживали сегодня ребят на лавке, радовались реализации. Это хоккей, нужно работать, показывать результат и завоёвывать место.

Спунер пропускал матчи не из-за того, что в большинстве что-то не получалось. Мы обсуждали с ним вопрос по игре «5 на 5», не буду вдаваться в подробности, но мы ждали другого от него. Конечно, рады, что сегодня он набрал очки в большинстве, забил победный гол, но и основная его работа – при игре в равных составах – совершенно иначе выглядела. Мы знали, что он может это делать, и главное, чтобы это было в каждой игре", — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Райан Спунер пропустил три предыдущих матча по решению тренерского штаба. В игре с «Нефтехимиком» он смог заработать 2 (1+1) очка, сделав голевую передачу, забив решающий гол в овертайме.

В 10 матчах текущего сезона он заработал восемь очков.