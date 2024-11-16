«Лидеров много не бывает». Звягин прокомментировал переход в «Авангард» Каблукова

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил подписание хоккеиста Ильи Каблукова в омским клуб. Омичи 16 ноября обыграли «Нефтехимик» в овертайме.

«Каблуков только присоединился к команде, вернулся в «Авангард». Все знают, что это за игрок. Это большой человек и лидер. Думаю, он поможет не только на льду, но и в раздевалке, в быту. Если мы говорим про психологию, то у команды однозначно есть характер, ребята это показывают постоянно. Каблуков поможет обрести ребятам чуть больше уверенности, станет наставникам для молодёжи.

Илью берём не только для раздевалки. При этом мы всегда говорим о том, что лидеров много не бывает. Должны все из себя вытаскивать, выходить из зоны комфорта. У Каблукова отличные игровые качества, это надёжный центрфорвард, универсальный, мы рассчитываем на него на льду.

Из травмированных ближе всех к возвращению, надеюсь, Николай Прохоркин. Уже катался сегодня утром. Михаил Бердин вернулся в расположение команды, завтра пойдёт на лёд в первый раз. Холодилин отсутствовал не из-за повреждения, дали ему возможность посмотреть игру со стороны, ждём его возвращения с лучшими качествами», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.