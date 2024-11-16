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«Так и планировал, так и было задумано». Спунер – о победном голе «Авангарда» в овертайме

«Так и планировал, так и было задумано». Спунер – о победном голе «Авангарда» в овертайме
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Райан Спунер, нападающий «Авангарда», оценил победный гол в матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

— Думаю, первые два периода мы действовали уверенно, но вот в начале третьего расслабились, позволили сопернику создать несколько моментов. Хорошо, что всё-таки собрались, довели дело до победы. Надеюсь, нам придаст это уверенность на будущее. Мой гол в овертайме через рикошет? Да, так и планировалось, так и был задумано. Но вообще, я делал передачу на Касселса, и классно, что получился такой отскок в ворота, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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