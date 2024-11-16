«Так и планировал, так и было задумано». Спунер – о победном голе «Авангарда» в овертайме

Райан Спунер, нападающий «Авангарда», оценил победный гол в матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

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— Думаю, первые два периода мы действовали уверенно, но вот в начале третьего расслабились, позволили сопернику создать несколько моментов. Хорошо, что всё-таки собрались, довели дело до победы. Надеюсь, нам придаст это уверенность на будущее. Мой гол в овертайме через рикошет? Да, так и планировалось, так и был задумано. Но вообще, я делал передачу на Касселса, и классно, что получился такой отскок в ворота, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.