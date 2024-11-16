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Спунер – о ротации в «Авангарде»: можно плакать или усерднее работать. Я выбрал второе

Спунер – о ротации в «Авангарде»: можно плакать или усерднее работать. Я выбрал второе
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Райан Спунер, нападающий «Авангарда» прокомментировал, что он делал, когда не попадал в состав на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

«У меня уже би ситуации, когда я не попадал в состав. Чаще всего это послание, что ты недостаточно хорошо играешь, не показываешь свой максимум. Когда ты на льду, то должен выкладываться на полную и в то же время получать удовольствие от хоккея. Здесь нельзя принимать всё близко к сердцу. Если менеджмент или тренерский штаб считают, что ты недостаточно хорош, то есть два варианта: реагировать по-детски, плакать и горевать, либо просто усерднее работать. И я пошёл по второму пути, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Райан Спунер пропустил три предыдущих матча по решению тренерского штаба. В игре с «Нефтехимиком» он смог заработать 2 (1+1) очка, сделав голевую передачу, забив решающий гол в овертайме.

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