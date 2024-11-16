Спунер – о ротации в «Авангарде»: можно плакать или усерднее работать. Я выбрал второе

Райан Спунер, нападающий «Авангарда» прокомментировал, что он делал, когда не попадал в состав на матч.

«У меня уже би ситуации, когда я не попадал в состав. Чаще всего это послание, что ты недостаточно хорошо играешь, не показываешь свой максимум. Когда ты на льду, то должен выкладываться на полную и в то же время получать удовольствие от хоккея. Здесь нельзя принимать всё близко к сердцу. Если менеджмент или тренерский штаб считают, что ты недостаточно хорош, то есть два варианта: реагировать по-детски, плакать и горевать, либо просто усерднее работать. И я пошёл по второму пути, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Райан Спунер пропустил три предыдущих матча по решению тренерского штаба. В игре с «Нефтехимиком» он смог заработать 2 (1+1) очка, сделав голевую передачу, забив решающий гол в овертайме.