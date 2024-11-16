«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» благодаря шайбе Даниила Бута

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

За «Локомотив» забил Даниил Бут, открывший счёт на 33-й минуте встречи.

В прошлой встрече ярославцы всухую уступили ЦСКА и прервали серию из 11 побед.

«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 28 матчей. «Локомотив» располагается там же на первой строчке, заработав 50 очков после 29 игр.