«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» благодаря шайбе Даниила Бута
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Фрейз) – 32:31 (5x5)
За «Локомотив» забил Даниил Бут, открывший счёт на 33-й минуте встречи.
В прошлой встрече ярославцы всухую уступили ЦСКА и прервали серию из 11 побед.
«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 28 матчей. «Локомотив» располагается там же на первой строчке, заработав 50 очков после 29 игр.
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