«Металлург» вырвал победу у «Лады» в серии буллитов, у тольяттинцев три поражения подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

За «Ладу» забил Иван Романов. В составе «Металлурга» шайбой отметились Валерий Орехов и Андрей Козлов.

Ранее команда из Тольятти дважды проиграла соперникам в предыдущих матчах — «Салавату Юлаеву» (1:3), ЦСКА (1:4).

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 28 матчей. «Лада» располагается там же на девятой строчке, заработав 24 очка после 25 игр.