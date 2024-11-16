«Металлург» вырвал победу у «Лады» в серии буллитов, у тольяттинцев три поражения подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Металлург» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Орехов (Канцеров) – 16:29 (5x5) 1:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 40:15 (5x5) 1:2 Козлов – 65:00
За «Ладу» забил Иван Романов. В составе «Металлурга» шайбой отметились Валерий Орехов и Андрей Козлов.
Ранее команда из Тольятти дважды проиграла соперникам в предыдущих матчах — «Салавату Юлаеву» (1:3), ЦСКА (1:4).
«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 28 матчей. «Лада» располагается там же на девятой строчке, заработав 24 очка после 25 игр.
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