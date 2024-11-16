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Нападающий Наиль Якупов обменян в «Авангард» из «Куньлуня»

Нападающий Наиль Якупов обменян в «Авангард» из «Куньлуня»
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В результате обмена с «Куньлунь Ред Стар» «Авангард» получил права на Наиля Якупова. Об этом сообщил клуб в своём официальном телеграм-канале.

У омского клуба теперь также есть спортивные права на канадского защитника Тёрнера Оттенбрайта. «Куньлунь» получил денежную компенсацию.

Напомним, Якупов начала играть в «Куньлуне» с сезона-2024/2025. За 27 проведённых матчей он набрал 11 очков. У него семь голов и четыре голевые передачи.

Ранее Якупов уже играл за «Авангард» с 2020 по 2023 год. Форвард также играл в НХЛ в составе нескольких клубов — «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Колорадо».

На данный момент «Авангард» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 22 очка в 25 матчах.

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