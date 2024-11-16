Нападающий Наиль Якупов отреагировал на своё возвращение в «Авангард». Пост об этом он выложил в своём телеграм-канале.

Напомним, в результате обмена с «Куньлунем» омский клуб получил форварда Наиля Якупова и спортивные права на канадского защитника Тёрнера Оттенбрайта.

Якупов начал играть в «Куньлуне» с сезона-2024/2025. За 27 проведённых матчей он набрал 11 очков. У него семь голов и четыре результативные передачи.

Ранее Якупов уже выступал за «Авангард» с 2020 по 2023 год. На данный момент «Авангард» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. У команды 22 очка в 25 матчах.