Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пас судьи решил игру». Главный тренер «Торпедо» Ларионов — о поражении от «Локомотива»

«Пас судьи решил игру». Главный тренер «Торпедо» Ларионов — о поражении от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему его команда уступила ярославцам в матче КХЛ (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Фрейз) – 32:31 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Пас судьи решил игру, всё, что я скажу по этой игре. У меня нет абсолютно претензий к команде, к игрокам, к усилиям, потому что они создавали, но бывают такие вещи. Нелепая ошибка, которая была сделана, когда судья оказался не в том месте и она [шайба] отскочила на пятак. Что здесь сделаешь? Ничего здесь не сделаешь», — сказал Ларионов во время интервью сразу после матча.

Напомним, «Торпедо» одержало победу в двух предыдущих встречах, а «Локомотив» ранее уступил ЦСКА, прервав серию из 11 побед.

Материалы по теме
Павел Дацюк назвал самый ценный совет от Игоря Ларионова в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android