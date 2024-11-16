«Пас судьи решил игру». Главный тренер «Торпедо» Ларионов — о поражении от «Локомотива»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил, почему его команда уступила ярославцам в матче КХЛ (0:1).

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«Пас судьи решил игру, всё, что я скажу по этой игре. У меня нет абсолютно претензий к команде, к игрокам, к усилиям, потому что они создавали, но бывают такие вещи. Нелепая ошибка, которая была сделана, когда судья оказался не в том месте и она [шайба] отскочила на пятак. Что здесь сделаешь? Ничего здесь не сделаешь», — сказал Ларионов во время интервью сразу после матча.

Напомним, «Торпедо» одержало победу в двух предыдущих встречах, а «Локомотив» ранее уступил ЦСКА, прервав серию из 11 побед.