Стяг с фамилией и игровым номером Василия Кошечкина подняли под свод арены в Тольятти

Стяг с фамилией и игровым номером вратаря Василия Кошечкина подняли под свод стадиона «Лада-Арена» в Тольятти. Об этом сообщает официальный телеграм-канал магнитогорского «Металлурга». Матч между «Ладой» и «Металлургом» завершился со счётом 2:1 Б в пользу магнитогорцев.

Напомним, Кошечкин — уроженец Тольятти и воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Лада». В составе команды в КХЛ он провёл только один сезон-2009/2010. Позже перешёл в «Северсталь». Большую часть карьеры он провёл в магнитогорском «Металлурге» — 10 сезонов. В 2024 году стал тренером вратарей в «Металлурге».

За всю карьеру он ни разу не дебютировал в НХЛ. На драфте НХЛ 2002 года Кошечкин был выбран в восьмом раунде под общим 233-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вратарь принял решение о завершении игровой карьеры в марте 2023 года.