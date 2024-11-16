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Стяг с фамилией и игровым номером Василия Кошечкина подняли под свод арены в Тольятти

Стяг с фамилией и игровым номером Василия Кошечкина подняли под свод арены в Тольятти
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Стяг с фамилией и игровым номером вратаря Василия Кошечкина подняли под свод стадиона «Лада-Арена» в Тольятти. Об этом сообщает официальный телеграм-канал магнитогорского «Металлурга». Матч между «Ладой» и «Металлургом» завершился со счётом 2:1 Б в пользу магнитогорцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Орехов (Канцеров) – 16:29 (5x5)     1:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 40:15 (5x5)     1:2 Козлов – 65:00    

Напомним, Кошечкин — уроженец Тольятти и воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Лада». В составе команды в КХЛ он провёл только один сезон-2009/2010. Позже перешёл в «Северсталь». Большую часть карьеры он провёл в магнитогорском «Металлурге» — 10 сезонов. В 2024 году стал тренером вратарей в «Металлурге».

За всю карьеру он ни разу не дебютировал в НХЛ. На драфте НХЛ 2002 года Кошечкин был выбран в восьмом раунде под общим 233-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вратарь принял решение о завершении игровой карьеры в марте 2023 года.

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