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Плющев: судьи могут специально прибивать Кузнецова, удаляя его за всё подряд

Плющев: судьи могут специально прибивать Кузнецова, удаляя его за всё подряд
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги матча «Ак Барс» — СКА (3:2 ОТ), назвав его лучшим на неделе, и заявил, что у судей просматривается особое внимание к игрокам петербуржцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

«Матч «Ак Барс» — СКА можно назвать лучшим на неделе. Держал в напряжении в прямом смысле до последней секунды. Мне показалось, что первый гол казанцев получился весьма спорным — во вратарской куча игроков «Ак Барса», которые мешают вратарю СКА. Главный арбитр, находящийся ближе к воротам, обязан был остановить игру, потому как шайбы не видно – она оказалась вне его контроля. Затем спорное удаление на Яшкине, это ведь «рыбка» с его стороны — даже по телевизору было видно, что он прыгает вперёд, и в такой ситуации ошибаться и оставлять СКА втроём – грубая судейская ошибка.

Видно, что СКА возвращает свою игру, спад пройден. Ровно в турнире не играет ни одна команда. Вижу ли я причины, почему проигрывал СКА? Наверное, это реализация моментов, потому что команда создаёт достаточно. И дисциплина. Очень много удалений. СКА – на первом месте по штрафным минутам. Если это был бы аутсайдер, было бы понятно. Но петербуржцы забили больше всех, даже с учётом своего спада они всё равно на первом месте по количеству голов за матч.

Есть ли связь с тем, что СКА удаляют больше всех и что у руководства клуба есть независимая позиция? Это очень сложный вопрос. Я как бывший главный арбитр лиги могу подтвердить, что эти разговоры в хоккейном мире идут не первый год. Например, судьи часто удаляют Евгения Кузнецова. Они могут это делать специально? Определённым образом, да. Например, какой-то судья мог посчитать, что его обидел хоккеист в каком-то матче. И остальные судьи в течение какого-то времени начинают его прибивать – то есть учить. Удалять в пограничных моментах, то, что могли бы пропустить, посчитать за обычный игровой эпизод, которые постоянно происходят на льду. Вообще, просматривается особое внимание арбитров к игрокам СКА», — сказал Плющев «Чемпионату».

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