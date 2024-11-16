Леонид Вайсфельд прокомментировал резонансный победный гол «Локомотива» в ворота «Торпедо»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением о решающем голе в матче «Торпедо» — «Локомотив» (0:1). В этом моменте шайба попала в судью, после чего отскочила на пятачок к нападающему железнодорожников Даниилу Буту, который перевёл её в ворота.

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— Насколько законно было засчитывать этот гол?

— Если шайба отскочила от судьи и напрямую попала в ворота, то взятие ворот не засчитывается. А во всех остальных моментах игра не останавливается после попадания шайбы в судью.

Несчастный случай! У судей даже не было шансов отменить его. Если даже вот захочешь отменить, то ничего не придумаешь, никакого аргумента.

— Получается, Игорь Ларионов зря выступил с критикой этой ситуации?

— Нет, он правильно говорит, это методическая ошибка судьи. Если в тебя попадает шайба, это значит, что ты неправильно выбрал позицию. Но, как я и говорю, с точки зрения правил гол верно засчитали, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.