Георгий Меркулов набрал первое очко в НХЛ в составе «Бостона»
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Российский хоккеист, выступающий в составе «Бостон Брюинз», Георгий Меркулов набрал своё первое очко в матче с «Сент-Луисом», который в эти минуты проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт на момент написания новости 2:1 в пользу «Бостон Брюинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Факса (Перунович, Торопченко) – 06:25 1:1 Фредерик (Меркулов, Макэвой) – 09:34 2:1 Фредерик (Лорей) – 12:12
Меркулов смог поучаствовать в голевом моменте на 10-й минуте матча и сделать передачу Тренту Фредерику, сравнявшему счёт в этой встрече.
Напомним, в 2022 году воспитанник ЦСКА Меркулов подписал контракт с «Бостон Брюинз». Контракт рассчитан на три года. До подписания соглашения форвард выступал в NCAA за команду Университета Огайо.
В минувшем сезоне он провёл в НХЛ четыре матча.
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