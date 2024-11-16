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Георгий Меркулов набрал первое очко в НХЛ в составе «Бостона»

Георгий Меркулов набрал первое очко в НХЛ в составе «Бостона»
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Российский хоккеист, выступающий в составе «Бостон Брюинз», Георгий Меркулов набрал своё первое очко в матче с «Сент-Луисом», который в эти минуты проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт на момент написания новости 2:1 в пользу «Бостон Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3-й период
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Факса (Перунович, Торопченко) – 06:25     1:1 Фредерик (Меркулов, Макэвой) – 09:34     2:1 Фредерик (Лорей) – 12:12    

Меркулов смог поучаствовать в голевом моменте на 10-й минуте матча и сделать передачу Тренту Фредерику, сравнявшему счёт в этой встрече.

Напомним, в 2022 году воспитанник ЦСКА Меркулов подписал контракт с «Бостон Брюинз». Контракт рассчитан на три года. До подписания соглашения форвард выступал в NCAA за команду Университета Огайо.

В минувшем сезоне он провёл в НХЛ четыре матча.

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