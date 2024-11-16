Георгий Меркулов набрал первое очко в НХЛ в составе «Бостона»

Российский хоккеист, выступающий в составе «Бостон Брюинз», Георгий Меркулов набрал своё первое очко в матче с «Сент-Луисом», который в эти минуты проходит на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счёт на момент написания новости 2:1 в пользу «Бостон Брюинз».

Меркулов смог поучаствовать в голевом моменте на 10-й минуте матча и сделать передачу Тренту Фредерику, сравнявшему счёт в этой встрече.

Напомним, в 2022 году воспитанник ЦСКА Меркулов подписал контракт с «Бостон Брюинз». Контракт рассчитан на три года. До подписания соглашения форвард выступал в NCAA за команду Университета Огайо.

В минувшем сезоне он провёл в НХЛ четыре матча.