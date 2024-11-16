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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обратился с просьбой оставить «Ладу» в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обратился с просьбой оставить «Ладу» в КХЛ
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обратился к властям Самарской области с просьбой оставить «Ладу» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Магнитогорская команда обыграла тольяттинцев со счётом 2:1 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Орехов (Канцеров) – 16:29 (5x5)     1:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 40:15 (5x5)     1:2 Козлов – 65:00    

«Сначала не по итогам, а обратиться к властям Самарской области, потому что вчера приехал, говорят, что „Ладе“ капец, их больше в КХЛ не будет. „Лада“ — первый не московский клуб, который выиграл чемпионство России. Прискорбно видеть, что школа чахнет, она давно уже чахнет. Если есть возможность, не бросайте, пожалуйста, хоккей. Это большая отдушина и городу, и болельщикам, и семьям. Раньше, я помню, был лозунг в Тольятти: „Тольятти — город-сад“, а сейчас тяжело на это всё смотреть», — сказал Разин во время пресс-конференции.

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