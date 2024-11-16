Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обратился с просьбой оставить «Ладу» в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин обратился к властям Самарской области с просьбой оставить «Ладу» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Магнитогорская команда обыграла тольяттинцев со счётом 2:1 Б.

«Сначала не по итогам, а обратиться к властям Самарской области, потому что вчера приехал, говорят, что „Ладе“ капец, их больше в КХЛ не будет. „Лада“ — первый не московский клуб, который выиграл чемпионство России. Прискорбно видеть, что школа чахнет, она давно уже чахнет. Если есть возможность, не бросайте, пожалуйста, хоккей. Это большая отдушина и городу, и болельщикам, и семьям. Раньше, я помню, был лозунг в Тольятти: „Тольятти — город-сад“, а сейчас тяжело на это всё смотреть», — сказал Разин во время пресс-конференции.