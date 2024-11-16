Тренер «Лады» Зубов прокомментировал поражение от «Металлурга» в серии буллитов

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил уровень игры команды в матче с «Металлургом». Тольяттинцы уступили в серии буллитов 1:2.

«Смогли перестроиться после первого периода, но после второго снова пришлось перестраиваться, потому что нарывались на контратаки соперника. В третьем периоде стали играть в зоне соперника, завладели инициативой, забили хороший гол в самом начале. В овертайме, надо признать, к победе был ближе соперник. В буллитах исполнительское мастерство у «Металлурга» было выше», — приводит слова Зубова пресс-служба «Лады» на их официальном сайте.

Напомним, Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады» 15 ноября. Ранее также сообщалось, что у клуба финансовые проблемы.