Тренер «Лады» Зубов прокомментировал поражение от «Металлурга» в серии буллитов
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил уровень игры команды в матче с «Металлургом». Тольяттинцы уступили в серии буллитов 1:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Орехов (Канцеров) – 16:29 (5x5) 1:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 40:15 (5x5) 1:2 Козлов – 65:00
«Смогли перестроиться после первого периода, но после второго снова пришлось перестраиваться, потому что нарывались на контратаки соперника. В третьем периоде стали играть в зоне соперника, завладели инициативой, забили хороший гол в самом начале. В овертайме, надо признать, к победе был ближе соперник. В буллитах исполнительское мастерство у «Металлурга» было выше», — приводит слова Зубова пресс-служба «Лады» на их официальном сайте.
Напомним, Олег Браташ покинул пост главного тренера «Лады» 15 ноября. Ранее также сообщалось, что у клуба финансовые проблемы.
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