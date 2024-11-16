«На нас ничего не давило». Баранцев — о чемпионском титуле «Металлурга»

Защитник «Лады» Денис Баранцев высказался о поражении команды в матче с «Металлургом» (1:2 Б).

— Давил ли на «Ладу» тот факт, что «Металлург» является действующим чемпионом?

— Нет, мы прекрасно знаем, что «Металлург» – это очень хорошая команда. Соперник может где-то там буксовать, но это не отменяет того факта, как они играют и в моменте выглядят хорошо. В «Металлурге» все – быстрые ребята. Но ничего сегодня на нас не давило, — приводит слова Баранцева пресс-служба «Лады».

Напомним, для тольяттинцев этот проигрыш стал третьим подряд. Команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.