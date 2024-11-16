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«На нас ничего не давило». Баранцев — о чемпионском титуле «Металлурга»

«На нас ничего не давило». Баранцев — о чемпионском титуле «Металлурга»
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Защитник «Лады» Денис Баранцев высказался о поражении команды в матче с «Металлургом» (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Орехов (Канцеров) – 16:29 (5x5)     1:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 40:15 (5x5)     1:2 Козлов – 65:00    

— Давил ли на «Ладу» тот факт, что «Металлург» является действующим чемпионом?
— Нет, мы прекрасно знаем, что «Металлург» – это очень хорошая команда. Соперник может где-то там буксовать, но это не отменяет того факта, как они играют и в моменте выглядят хорошо. В «Металлурге» все – быстрые ребята. Но ничего сегодня на нас не давило, — приводит слова Баранцева пресс-служба «Лады».

Напомним, для тольяттинцев этот проигрыш стал третьим подряд. Команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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