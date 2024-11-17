«Сент-Луис» вырвал победу у «Бостона» в овертайме, у Меркулова первое набранное очко в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон» и «Сент-Луис». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. «Сент-Луис» одержал победу со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в овертайме.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметился Трент Фредерик, оформивший дубль. За «Бостон» забили Радек Факса, Натан Уокер, Брэйден Шенн.

Российский хоккеист Георгий Меркулов заработал первое очко в НХЛ, отдав голевой пас Фредерику.

«Бостон» находится на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ. На счету команды 19 очков в 19 матчах. «Сент-Луис» занимает 12-ю строчку в Западной конференции НХЛ. У команды 17 очков в 18 играх.