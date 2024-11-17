«Сент-Луис» вырвал победу у «Бостона» в овертайме, у Меркулова первое набранное очко в НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Бостон» и «Сент-Луис». Команды играли на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. «Сент-Луис» одержал победу со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Факса (Перунович, Торопченко) – 06:25 1:1 Фредерик (Меркулов, Макэвой) – 09:34 2:1 Фредерик (Лорей) – 12:12 2:2 Уокер (Факса, Торопченко) – 49:18 2:3 Шенн (Парэйко) – 62:53
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметился Трент Фредерик, оформивший дубль. За «Бостон» забили Радек Факса, Натан Уокер, Брэйден Шенн.
Российский хоккеист Георгий Меркулов заработал первое очко в НХЛ, отдав голевой пас Фредерику.
«Бостон» находится на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ. На счету команды 19 очков в 19 матчах. «Сент-Луис» занимает 12-ю строчку в Западной конференции НХЛ. У команды 17 очков в 18 играх.
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