«Вот что значит быть рок-звездой». Экс-игрок «Вашингтона» — о забавном случае с Овечкиным

Канадский хоккеист Александр Жиру рассказал о забавном случае, связанном с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Куда бы мы ни пошли, это было безумие. Однажды во время игры он сломал две клюшки и заявил, что хочет сменить хоккейный бренд клюшек. В течение нескольких дней пять компаний выстроили в коридоре отеля 15 своих „палок“. Вот что значит быть рок-звездой!» — приводит слова Жиру TVA Sports.

Напомним, 43-летний Жиру знаком с россиянином по совместному сезону в «Вашингтоне». В сезоне-2009/2010 Овечкин, как и Жиру, дебютировал в НХЛ на «Вашингтон».

На данный момент канадец уже завершил игровую карьеру, последним клубом для него стал хорватский «Медвешчак».